وفاة المحامي الفرنسي هنري لوكلير, المدافع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية 

باريس - توفي المحامي الفرنسي, هنري لوكلير, المدافع عن حقوق الإنسان, أمس السبت بباريس, عن عمر ناهز 90 سنة, حسبما أوردته وسائل اعلام فرنسية استنادا إلى ابنته, ألين لوكلير.

وقالت ألين لوكلير أن والدها توفي "بمستشفى بول-بروس إثر سكتة قلبية".

اشتهر خلال 65 سنة بدفاعه عن كل القضايا الاجتماعية, وتبوأ مكانة بارزة بين رفقائه في سلك المحاماة.

كما عرف بدفاعه منذ سنة 1956 عن مناضلي جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية.