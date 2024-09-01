رئاسيات: يوم تكويني بالمنيعة لفائدة مؤطري العملية الانتخابية

المنيعة ـ استفاد 123 مؤطرا للعملية الإنتخابية من يوم تكويني عبر البلديات الثلاث لولاية المنيعة تحسبا للإنتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري, حسبما أفادت اليوم الاحد المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأشرف على هذا اللقاء التكويني الذي نظم أمس السبت إطارات المندوبية على مستوى المركزين الثقافيين ببلديتي حاسي القارة وحاسي الفحل وبمركز التكوين المهني والتمهين الأخوين الشهيدين بوشريط بوحفص ويحي ببلدية المنيعة, وفق ذات المصدر.

وتم شرح الطريقة الصحيحة لضمان سير عملية اقتراع الناخبين وتوثيق كل خطوات هذه العملية, فضلا عن التحقق من هوية الناخب لتجنب أي خطأ أو عمليات تزوير.

كما تم توضيح الاجراءات المتخذة للناخب عن طريق الوكالة الصادرة عن الجهات الرسمية كونها طريقة قانونية بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توزيع المهام بين مؤطري مكاتب الإنتخابات, حسبما جرى توضيحه.

وبهذا الخصوص, أكد منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, حجاج أحمد, في تصريح لوأج أن هذه العملية التكوينية يتوخى منها ضمان تأطير عملية التصويت بشكل جيد ومحكم من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية .

وتحصي ولاية المنيعة هيئة ناخبة بتعداد 45.996 ناخب, من بينهم 1.825 مسجلا جديدا بعد عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية, حسب المصدر ذاته.