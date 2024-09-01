رئاسيات: نشاط مكثف لمجريات الحملة الانتخابية بجنوب البلاد

  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024 14:11     الفئـة : الجـزائـر

ورقلة - تشهد الحملة الانتخابية لرئاسيات ال7 سبتمبر المقبل بجنوب البلاد نشاطا مكثفا من طرف المداومات المحلية للمترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام.

فبولاية ورقلة، يواصل مؤطرو المداومات تنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف الأحياء، بالإضافة الى تنظيم خرجات ميدانية للتقرب من المواطنين القاطنين بالمناطق الريفية عبر الولاية، وذلك للتعريف بالبرامج الانتخابية لمرشحيهم واستقطاب الناخبين ودعوتهم إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل.

وفي هذا الإطار، قامت خلية المرأة بمداومة المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، بتنظيم لقاءات جوارية، بالتنسيق مع ممثلات المجتمع المدني، لتوعية وتحسيس العنصر النسوي بأهمية المشاركة في الانتخابات، تعزيزا لدور المرأة ومكانتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولصالح نفس المترشح، تواصل المداومة الولائية، عبر كافة تنسيقياتها البلدية، التعريف بمضامين برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة'' من خلال تنظيم لقاءات وجلسات جوارية تدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات والتصويت لصالح مرشحها.

وبولاية توقرت، يعكف مؤطرو المداومة المحلية لمرشح حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني الشريف، على القيام بعملية التعبئة الواسعة في أوساط المجتمع بغية استمالة أصوات الناخبين لفائدة مرشحهم، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وخرجات ميدانية يتم من خلالها عرض برنامجه الانتخابي والاستماع الى انشغالات المواطنين.

بدورهم، يركز ممثلو مرشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، على عقد لقاءات جوارية لدعوة الناخبين إلى الالتفاف حول برنامج "رؤية" الذي يلتزم المترشح بتجسيده.

وعلى نفس النسق، تميزت أجواء الحملة الانتخابية بالمنيعة بتنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية بمختلف التجمعات السكنية عبر بلديات المنيعة وحاسي القارة وحاسي الفحل، تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي ينظر إليها الشارع المحلي على أنها موعد هام لاختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد والمضي نحو تعزيز التنمية في شتى المجالات، وفق انطباعات رصدتها وأج بعين المكان.

وتعرف باقي ولايات الجنوب أجواء مماثلة قبل أيام قليلة عن انتهاء الحملة الانتخابية، حيث رفع القائمون على مداومات المترشحين وتيرة النشاط لاستمالة أصوات الناخبين، لاسيما من خلال اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة أخرى للتعريف بالبرامج الانتخابية وتحفيز الناخبين على المشاركة في هذا الموعد الانتخابي.

من جانبها، تحرص المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مراقبة ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء تنظيمية تسودها الشفافية والتنافس النزيه.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: نشاط مكثف لمجريات الحملة الانتخابية بجنوب البلاد
  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024 14:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028