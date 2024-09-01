رئاسيات: نشاط مكثف لمجريات الحملة الانتخابية بجنوب البلاد

فبولاية ورقلة، يواصل مؤطرو المداومات تنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف الأحياء، بالإضافة الى تنظيم خرجات ميدانية للتقرب من المواطنين القاطنين بالمناطق الريفية عبر الولاية، وذلك للتعريف بالبرامج الانتخابية لمرشحيهم واستقطاب الناخبين ودعوتهم إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل.

وفي هذا الإطار، قامت خلية المرأة بمداومة المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، بتنظيم لقاءات جوارية، بالتنسيق مع ممثلات المجتمع المدني، لتوعية وتحسيس العنصر النسوي بأهمية المشاركة في الانتخابات، تعزيزا لدور المرأة ومكانتها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولصالح نفس المترشح، تواصل المداومة الولائية، عبر كافة تنسيقياتها البلدية، التعريف بمضامين برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة'' من خلال تنظيم لقاءات وجلسات جوارية تدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات والتصويت لصالح مرشحها.

وبولاية توقرت، يعكف مؤطرو المداومة المحلية لمرشح حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني الشريف، على القيام بعملية التعبئة الواسعة في أوساط المجتمع بغية استمالة أصوات الناخبين لفائدة مرشحهم، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وخرجات ميدانية يتم من خلالها عرض برنامجه الانتخابي والاستماع الى انشغالات المواطنين.

بدورهم، يركز ممثلو مرشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، على عقد لقاءات جوارية لدعوة الناخبين إلى الالتفاف حول برنامج "رؤية" الذي يلتزم المترشح بتجسيده.

وعلى نفس النسق، تميزت أجواء الحملة الانتخابية بالمنيعة بتنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية بمختلف التجمعات السكنية عبر بلديات المنيعة وحاسي القارة وحاسي الفحل، تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي ينظر إليها الشارع المحلي على أنها موعد هام لاختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد والمضي نحو تعزيز التنمية في شتى المجالات، وفق انطباعات رصدتها وأج بعين المكان.

وتعرف باقي ولايات الجنوب أجواء مماثلة قبل أيام قليلة عن انتهاء الحملة الانتخابية، حيث رفع القائمون على مداومات المترشحين وتيرة النشاط لاستمالة أصوات الناخبين، لاسيما من خلال اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة أخرى للتعريف بالبرامج الانتخابية وتحفيز الناخبين على المشاركة في هذا الموعد الانتخابي.

من جانبها، تحرص المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مراقبة ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء تنظيمية تسودها الشفافية والتنافس النزيه.