سيدي بلعباس: تواصل الحملات التحسيسية حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

سيدي بلعباس ـ تتواصل بولاية سيدي بلعباس الحملات التحسيسية من أجل التأكيد، من خلال لقاءات جوارية مع المواطنين، على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويأتي تنظيم هذه الحملات التحسيسية من طرف ناشطين وممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم من أجل حث المواطنين من مختلف الفئات العمرية، لاسيما الشباب، على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات.

وفي هذا الصدد، يتم تنظيم، وفق برنامج مسطر، لقاءات جوارية على مستوى الساحات العمومية عبر مختلف البلديات من تنشيط أكاديميين وأساتذة جامعيين وغيرهم من أجل تعبئة واسعة ومشاركة قوية في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

وأكدت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني بسيدي بلعباس، فرح نعيمي، أن هذه الحملات التحسيسية الجارية بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني تلقى "تفاعلا كبيرا"، لاسيما من قبل الجمعيات المحلية حيث يتم من خلالها إبراز أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي للمساهمة في تعزيز ثقافة المواطنة المتعلقة بالانتخاب كحق وواجب وجزء من الديمقراطية التشاركية.

وأبرز من جهتهم أعضاء بالمجلس الأعلى للشباب بسيدي بلعباس أهمية النشاطات الجوارية التي تقوم بها هذه الهيئة المستحدثة لتعزيز دور الشباب في صناعة القرار، حيث تستهدف بالدرجة الأولى الشباب وتحسسهم بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الجزائر وصنع القرار من خلال التعبير عن أصواتهم يوم الاقتراع واختيار رئيس للبلاد.

للإشارة تعرف هذه اللقاءات الجوارية المتواصلة عبر مختلف الساحات العمومية بدوائر وبلديات ولاية سيدي بلعباس إقبالا من طرف المواطنين، لاسيما فئة الشباب حيث يتم تقديم مداخلات من طرف أكاديميين تبرز أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024 13:12     الفئـة : الجـزائـر

