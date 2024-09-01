صحافة شرق البلاد: الجالية الوطنية بالخارج تحظى بالاهتمام في خطابات وبرامج الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة

قسنطينة - تحظى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالاهتمام في خطابات وبرامج الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري, حسب ما تطرقت إليه الصحف الصادرة, يوم الأحد, بشرق البلاد.

وكتبت يومية "النصر" العمومية، وتحت عنوان على صفحتها الأولى "اهتمام لافت بالجالية في خطابات المترشحين", في مقال مطول بأن المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري قد خصصوا حيزا هاما من برامجهم الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وذلك من خلال العمل الجواري والترويج وشرح البرامج عبر الإذاعة والتلفزيون وكذا وسائل التواصل الاجتماعي لإقناعها بالتصويت لصالح برامجهم.

وأبرزت ذات الجريدة في هذا السياق بأن "قرارات المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ورقة رابحة", مشيرة إلى أن مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، قد نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عينة من النشاطات الجوارية لتعبئة هذه الفئة بكل من فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت "النصر" بأن المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، قد التزم باتخاذ تدابير إضافية لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، خاصة من خلال إدماج خبرات وكفاءات الجالية الوطنية بالخارج في التنمية الوطنية ومواصلة حماية حقوق الجزائريين بالخارج والدفاع عنها.

كما نقلت ذات الجريدة في هذا الشأن أن مترشح حركة مجتمع السلم (حمس)، السيد عبد العالي حساني شريف، "يرغب في إشراك الجالية الوطنية بالخارج في الحياة العامة", حيث تعهد بمنح كافة التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية بالخارج والعمل على توفير المناخ المناسب لإشراك الكفاءات الجزائرية بالخارج والاستثمار فيها.

من جهته يقترح مترشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، -تضيف ذات اليومية- العمل بالخصوص على تجسيد طموحات الجالية الجزائرية بالخارج ومعالجة جميع انشغالاتها وتسهيل مشاركتها الاقتصادية في تطوير البلاد وإنشاء أمانة عامة للدولة مخصصة للجالية.

كما واصلت باقي الصحف الصادرة بشرق الوطن مواكبتها لمجريات الحملة الانتخابية، على غرار "سيبوس تايمز" الناطقة بالفرنسية التي كتبت مقالا بعنوان "الحملة الانتخابية تدخل مرحلتها النهائية" جاء فيه بأن الصحافة الوطنية الصادرة، أمس السبت، قد نقلت بأن المترشحين وممثليهم ومؤيديهم الذين كثفوا من

نشاطاتهم في إطار الحملة الانتخابية التي دخلت مرحلتها النهائية يركزون في خطاباتهم على انشغالات المواطنين بهدف إقناعهم وكسب ثقتهم.

أما جريدة "عين الجزائر" فقد كتبت تحت عنوان "التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية" بأن خطابات المترشحين وممثليهم ومؤيديهم في اليوم الـ17 من الحملة الانتخابية قد "اشتركت في إبراز أهمية الوحدة الوطنية و التأكيد على ضرورة الحفاظ عليها و تعزيز روابطها و ذلك من خلال المشاركة القوية للشعب في هذا الاستحقاق الهام."