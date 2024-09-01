صحف الجنوب: المترشحون وممثليهم يلقون بثقلهم لاستمالة الناخبين باقتراب نهاية الحملة الانتخابية

ورقلة - أبرزت الصحف الصادرة يوم الأحد بجنوب شرق البلاد في تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم تكثيف المترشحين وممثليهم للتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية, والذين ألقوا بثقلهم فيها لاستمالة الناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية باقتراب آجال نهاية الحملة وقبل بداية فترة الصمت الانتخابي, وكذا دعوتهم للمشاركة القوية في الاقتراع.

وفي هذا الصدد, وتحت عنوان "المترشحون لرئاسيات السابع سبتمبر يرفعون الوتيرة لاستمالة الناخبين ...الحملة الانتخابية تدخل منعرجها الأخير", نقلت يومية " القائد نيوز" الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي تغطيات صحفية لمختلف تحركات المترشحين الثلاثة وممثليهم والتي كانت – حسبها - ''في كل الاتجاهات, من أجل استغلال ما تبقى من ساعات قبل نهاية الحملة الانتخابية.''

ومن جهتها اختارت يومية "الجنوب الكبير", الناطقة بالعربية والصادرة بولاية إيليزي, في صفحتها الأولى عنوان "تكثيف التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية", حيث نقلت الخرجات المكثفة للمترشحين للرئاسيات المقبلة وممثليهم والتي حاولوا خلالها استغلال ما تبقى من عمر الحملة الانتخابية لإقناع الناخبين واستقطابهم.

واستعرضت في هذا الشأن التنقلات الميدانية لمترشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, في عدة ولايات ومن بينها ولاية سيدي بلعباس التي أكد فيها خلال تجمع شعبي أن برنامجه الانتخابي "فرصة" "يهتم بحماية الثقافات والقيم المختلفة والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى "إحداث نظام سياسي تعددي ديموقراطي", مشيرا أيضا أنه فرصة للشباب لتوفير مناصب شغل والقضاء على البطالة واستبدال منحة البطالة بمنحة إدماج".

ومن جهته اعتبر مترشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش – حسب يومية "الجنوب الكبير" - في تجمع شعبي نشطه بولاية بومرداس أن برنامجه الرئاسي "يستند على المبادئ التي ناضل من أجلها وضحى من أجلها الملايين من الجزائريين والجزائريات".

ودعا ذات المترشح أيضا, كما نقل عنه, إلى "بعث بعض المشاريع في كل المجالات, مع الأخذ في الاعتبار السياق الإقليمي والدولي".

وبدورها اهتمت يومية "الطاسيلي نيوز", الناطقة بالعربية والصادرة بولاية جانت, بالتجمع الشعبي الذي نشطه المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, بجانت, حيث نقلت ما قاله المترشح الحر في صفحتها الأولى تحت عنوان "أعرف مشاكل الجنوب وألتزم بتجسيد مشاريعه في كل المجالات", حيث استعرضت تصريحات المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, التي أكد فيها "التزامه بتوفير كافة الإمكانيات لتجسيد المشاريع بولايات الجنوب, خاصة منها مشاريع الشباب" في حال ما منحه الشعب ثقته خلال هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي السياق ذاته نشرت يومية "الجديد اليومي", الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي, تغطيات لنشاطات المترشحين وممثليهم الذين كثفوا, كما ذكرت, تحركاتهم الميدانية لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية التي تقدموا بها للتنافس على كسب كرسي المرادية.

وتابعت يومية "الواحات اليوم", الناطقة بالعربية والصادرة بولاية ورقلة, من جهتها يوميات الحملة الانتخابية وصداها في الخارج, حيث كتبت وتحت عنوان" حملة انتخابية نظيفة وشفافة أزعجت قوى الشر في الخارج ... الجزائر ثابتة بمواقفها عصية على أعدائها" تقول "أجمع المترشحون للرئاسيات وممثليهم في خرجاتهم طيلة الحملة الانتخابية على أن رئاسيات السابع سبتمبر هي ضربة موجعة ورد قاس لكل المتربصين بالوطن ودرس للعالم في الوحدة الوطنية ومثال يحتدى به في التنافس الشريف".

وأفردت اليومية صفحات تطرقت فيها وبإسهاب إلى مختلف التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية التي نشطها المترشحون الثلاثة و ممثليهم, في عديد مناطق الوطن.

وتناولت معظم اليوميات الصادرة بولايات الجنوب عديد الأنشطة الجوارية والتحسيسية التي تؤطرها سواء مداومات المترشحين أو فعاليات المجتمع المدني.