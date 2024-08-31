رئاسيات : التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يشكل انتصارا للجزائر 

المدية - صرح الأمين العام لجبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, اليوم السبت, بالمدية, بأن التصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, سيشكل "انتصارا للجزائر وفرصة لاستكمال مسار التنمية الذي انطلق سنة 2019".

خلال تجمع شعبي نشطه بالمركب الرياضي الجواري لبلدية السواقي, بشرق المدية, في إطار اليوم السابع عشر للحملة الانتخابية, أكد السيد بلهادي أن "الجزائر باتت ورشة كبيرة خلال العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون وأن هذه الديناميكية ستتواصل خلال السنوات المقبلة".

كما أشاد السيد بلهادي "بالمواقف الثابتة" للسيد عبد المجيد تبون في دعمه للقضايا العادلة على رأسها القضية الفلسطينية, مشيرا إلى أن السيد عبد المجيد تبون مكن الجزائر من أن تحتل "مكانة مرموقة في محيطها الإقليمي والدولي".

من جهة اخرى, اعتبر السيد بلهادي أن انتخابات 7 سبتمبر تعتبر حدثا ذو أهمية بالغة مما يتطلب "تجند ومشاركة الجميع".