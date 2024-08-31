رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري 

وهران - دعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي, مساء اليوم السبت بولاية وهران, إلى التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "باعتبار أن برنامجه الانتخابي يستجيب لآمال وتطلعات الشعب الجزائري".

وخلال تنشيطها لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية السانيا في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات, قالت السيدة زرواطي "نحن أمام واجب وطني وأمام مرحلة مهمة من أجل تحسين وضعية مجتمعنا وشبابنا" داعية إلى التصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, باعتباره "الأنسب للجزائر كما أن برنامجه الانتخابي يستجيب لآمال وتطلعات جميع فئات الشعب".

وأكدت ذات المتحدثة على "جعل 7 سبتمبر المقبل يوم للديمقراطية نعطي فيه للجزائر كل ما تستحقه ونكون سندا لها لقطع الطريق أمام المشككين والأبواق المعادية".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن السيد عبد المجيد تبون إلتزم بكل تعهداته خلال عهدته الرئاسية الأولى "والتصويت لصالحه يشكل عربون وفاء له لمواصلة مسار التنمية وبناء جزائر قوية".

وذكرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر بالمناسبة أن السيد عبد المجيد تبون "تحمل المسؤولية وقدم خبرته وحنكته خدمة للشعب الجزائري وتجسيد تطلعاته والرقي بالعدالة الاجتماعية ".