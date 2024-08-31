رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري 

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 22:12     الفئـة : الجـزائـر

وهران - دعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي, مساء اليوم السبت بولاية وهران, إلى التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "باعتبار أن برنامجه الانتخابي يستجيب لآمال وتطلعات الشعب الجزائري".

وخلال تنشيطها لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية السانيا في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات, قالت السيدة زرواطي "نحن أمام واجب وطني وأمام مرحلة مهمة من أجل تحسين وضعية مجتمعنا وشبابنا" داعية إلى التصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, باعتباره "الأنسب للجزائر كما أن برنامجه الانتخابي يستجيب لآمال وتطلعات جميع فئات الشعب".

وأكدت ذات المتحدثة على "جعل 7 سبتمبر المقبل يوم للديمقراطية نعطي فيه للجزائر كل ما تستحقه ونكون سندا لها لقطع الطريق أمام المشككين والأبواق المعادية".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن السيد عبد المجيد تبون إلتزم بكل تعهداته خلال عهدته الرئاسية الأولى "والتصويت لصالحه يشكل عربون وفاء له لمواصلة مسار التنمية وبناء جزائر قوية".

وذكرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر بالمناسبة أن السيد عبد المجيد تبون "تحمل المسؤولية وقدم خبرته وحنكته خدمة للشعب الجزائري وتجسيد تطلعاته والرقي بالعدالة الاجتماعية ".

آخر تعديل على الأحد, 01 سبتمبر 2024 10:46
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري 
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 22:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا