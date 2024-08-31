"رئاسيات: المترشح حساني شريف يعد من سطيف بإصلاح اجتماعي "يحافظ على تماسك المجتمع

سطيف- تعهد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, السيد حساني شريف عبد العالي, اليوم السبت من ولاية سطيف, بتجسيد إصلاح اجتماعي "من شأنه أن يحقق السكينة ويحافظ على تماسك المجتمع".

وفي تجمع نشطه بالمركب الرياضي 8 ماي 1945, أوضح السيد حساني شريف أن برنامجه الانتخابي يرتكز على "تجسيد إصلاح اجتماعي شامل من شأنه أن يحقق السكينة ويحافظ على تماسك المجتمع ويضمن العيش الكريم للمواطن", كما يحرص على "صيانة حقوق وكرامة المواطن وضمان حريته وحماية صحته وتحسين قدرته الشرائية".

والتزم في ذات السياق بتدعيم "آليات التحفيز لإنشاء مناصب عمل في القطاعات المنتجة والخدماتية والقضاء على البطالة ومراجعة منظومة المنح للبطالين والمنظومة الصحية".

وجدد التأكيد على تعهداته في الشق الاقتصادي, والمبنية على "تقييم الوضع الحالي بهدف استشراف التحديات المستقبلية التي تستدعي إعادة بعث المشاريع الكبرى وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحرير التجارة والاستيراد والتصدير".

وفي حديثه عن ولاية سطيف, عدد السيد حساني شريف مؤهلاتها الصناعية والفلاحية والسياحية التي تجعل منها --مثلما قال-- "قطبا اقتصاديا هاما", مجددا عزمه, في حال انتخابه رئيسا للجمهورية, على "تحويل المدن المعروفة بحركيتها الصناعية والتجارية إلى أقطاب تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني".

ولفت بالمناسبة إلى أن الجزائر على موعد مع "استحقاق هام في ظل التحديات والرهانات التي تواجهها, خصوصا في ظل ثباتها على مواقفها الداعمة للقضايا العادلة في العالم", داعيا إلى "التحلي بالوعي لإنجاح هذا الحدث والتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر".