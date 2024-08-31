رئاسيات: تنسيقية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تنظم نشاطا جواريا بالعاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 20:43     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- نظم مدير تنسيقية الحملة الانتخابية للمترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, لولاية الجزائر, عبد الحميد خالدي, اليوم السبت بالعاصمة, نشاطا جواريا دعا خلاله لمضاعفة الجهود والعمل الميداني لتوعية وتحسيس المواطنين بأهمية الانتخابات وضرورة التصويت لصالح السيد عبد المجيد تبون.

وفي تجمع شعبي خصص للمرأة العاصمية, في إطار اليوم ال 17 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر, دعا السيد خالدي النساء ل"مضاعفة الجهود والعمل الميداني المكثف من أجل توعية وتحسيس المواطنين بأهمية الانتخابات" حاثا إياهن التصويت لصالح السيد عبد المجيد تبون "من أجل مواصلة معركة التشييد لبناء جزائر جديدة قوية ومنتصرة".

وفي سياق ذي صلة, قالت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, نورية حفصي, أن السيد عبد المجيد تبون يستحق "هبة ودعما شعبيا و مساندة لمجابهة الأعداء والحاقدين على الوطن وكل المؤامرات التي تحاك ضده وكذا مجابهة الجهات المغرضة التي لا تريد الخير للبلاد". 

وبعدما شددت على أن الجزائر مقبلة على مرحلة "هامة ومصيرية ستحمي البلاد من الأعداء ومن الحاقدين ومن كل المشككين", دعت النساء الى "الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع" من أجل انتخاب السيد عبد المجيد تبون. 

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 20:43     الفئـة : الجـزائـر

