رئاسيات: أجندة اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية

الجزائر - في ما يلي أجندة اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر :

 - تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, بساحة الشهداء بالبويرة (10:00) وآخر بالمسرح الجهوي ببجاية (18:00).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, بباتنة (10:00) وآخر ببسكرة (16:00).

- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بدار الثقافة ''قاضي محمد'' ببشار (16:30).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المحاضرات "أحمد حري" بالبيض (10:00) وآخر بقاعة سينما "ميزاب" بغرداية (17:00).

- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة "الأمير عبد القادر" بعين الدفلى (09:30) وآخر بدار الثقافة "امحمد ايسياخم" بغليزان (17:30).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالمسيلة (10:00) وآخر بباتنة (12:30).

- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة "الأطلس" بالجزائر العاصمة (10:00) وآخر بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة (17:00) .

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بولاية قالمة (15:00).

- نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر (تاج) بالجزائر العاصمة.

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بالقاعة المتعددة الرياضات "18 فبراير" ببلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة (16:00).

- تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بسطيف (10:00) وآخر بدار الثقافة "مباركالميلي" بميلة (17:00).

- لقاء جواري لحزب الكرامة بولاية تيارت (10:30).

