خالفة: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون اعترافا بما قدمه لخدمة الذاكرة والتاريخ الوطني

قالمة - دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين, خالفة مبارك, مساء اليوم السبت بقالمة, إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "اعترافا له بمواقفه الثابتة في خدمة الذاكرة والتاريخ الوطني".

وأوضح السيد خالفة, في تجمع شعبي بدار الشباب محمدي يوسف بعاصمة الولاية, ضمن اليوم ال17 من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, بأن السيد عبد المجيد تبون قام خلال عهدته الأولى ب "مواقف ستبقى خالدة عبر الأجيال" حماية للذاكرة الوطنية.

كما تطرق إلى "المواقف الشجاعة للمترشح الحر خلال عهدته الأولى على الصعيد الإقليمي والدولي وفي مقدمتها وقوفه الثابت مع القضيتين الفلسطينية والصحراوية", مجددا الدعوة لكافة الجزائريين للذهاب بقوة إلى مراكز الاقتراع وجعل يوم 7 سبتمبر "عرسا للديمقراطية والوطنية" وإعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون.

خالفة: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون اعترافا بما قدمه لخدمة الذاكرة والتاريخ الوطني
