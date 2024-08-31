رئاسيات: المترشح أوشيش يطمح في بناء جزائر مغايرة على جميع الأصعدة

وفي تجمع شعبي نشطه بالمكتبة الرئيسية بوسط المدينة في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية, أوضح السيد أوشيش أنه يطمح بمشروعه الانتخابي, إلى "بناء جزائر مغايرة على جميع الأصعدة", وقوية "بما يمكنها --كما قال-- من إحباط عزيمة كل من تسول له نفسه زعزعة استقرارها".
وأضاف أن المشروع الذي يقترحه للجزائريين بمناسبة هذه الانتخابات, "نهضوي يأخذ بعين الاعتبار السياق الاقليمي والدولي والتحديات التي يجب رفعها لضمان ديمومة الدولة الوطنية".
وفي هذا الإطار, التزم مرشح جبهة القوى الاشتراكية "ببناء منظومة حكم على أساس المشاركة الشعبية", مضيفا بالقول أن "الانخراط الواسع يقوي دفاعاتنا المناعية ويضمن أمننا القومي".
وبذات المناسبة, استعرض أهم الحلول التي يقترحها في برنامجه الانتخابي, متعهدا ب "إقرار إجراءات فورية, سيما على الصعيد الاجتماعي", مضيفا أن من أهم هذه الإجراءات "مراجعة الأجور والرفع من قيمة الإعانات والمنح التي تقدمها الدولة لصالح الفئات الهشة".
كما تعهد السيد أوشيش ب "إرساء منظومة اقتصادية متنوعة خارج المحروقات, وذلك عبر تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرات مع استحداث وزارة سيادية للتخطيط والاستشراف", واستعرض أهم الإجراءات التي سيقوم بها على الصعيد السياسي "لضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء".