عبد الرحمان صالح: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد

ميلة - أكد الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية, عبد الرحمان صالح, اليوم السبت من ولاية ميلة, أن المترشح الحر لرئاسيات ال7 سبتمبر المقبل, السيد عبد المجيد تبون, سيعمل, في حال إعادة انتخابه لعهدة جديدة, على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأوضح المتحدث خلال تجمع شعبي نشطه بالمكتبة البلدية بفرجيوة (ميلة), في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن المترشح الحر "حقق خلال عهدته الأولى العديد من المكاسب والإنجازات في مختلف الميادين وأنه بتجديد الثقة فيه رئيسا للبلاد خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل, سيمضي في تجسيد ما وعد به في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر في سنة 2025".

وفي الأخير, دعا السيد عبد الرحمان صالح مواطني ولاية ميلة إلى "المشاركة بقوة في الموعد الانتخابي ليوم 7 سبتمبر والتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون الذي أنجز ما تعهد به في عهدته الأولى رغم الأوضاع الصعبة التي ميزتها"، مثلما قال.