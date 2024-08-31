الداوي: مساندة المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لاستكمال الإصلاحات التنموية

ودعا السيد الداوي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمركز الثقافي "علي زعموم" في اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, إلى تجديد الثقة في السيد عبد المجيد تبون لتمكينه من عهدة ثانية, معربا عن يقينه "من نجاح إصلاحاته وإنجازاته التي شرع فيها و التي هي كلها لفائدة الشعب الجزائري".
وقال في هذا الشأن أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يتمتع بخبرة كبيرة استقاها من عمله في مختلف مؤسسات الدولة, وله برنامج طموح لبعث التنمية الوطنية, ونحن بحاجة إلى تجديد الثقة فيه حتى يتمكن من المضي قدما ومواصلة الإصلاحات ومشاريع التنمية".
كما أبرز السيد ضاوي دعم الجزائر الثابت بقيادة السيد عبد المجيد تبون للقضايا العادلة كالقضيتين الفلسطينية والصحراوية.