مراد: تجديد الثقة في المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة التنمية الشاملة

وأوضح السيد مراد لدى تواصله مع المواطنين ببلديات بسكرة, القنطرة وزريبة الوادي, في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أن تجديد الثقة في المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ستمكنه من "مواصلة مسار التنمية الشاملة, خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي''.
وأشار السيد مراد الى أن برنامج السيد عبد المجيد تبون "يتضمن أيضا دعم قطاعات الصحة والسكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وترقية عدة مناطق عمرانية إلى ولايات ضمن مشروع شمل في بدايته مناطق الجنوب والهضاب العليا", بالإضافة الى "تمكين الشباب من الاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة''.
وفي تجمع شعبي نشطه بقاعة المؤتمرات "الشهيد عباد الزين" بمدينة تبسة, عرض السيد مراد البرنامج الانتخابي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, والذي يتضمن "التزامه بتوفير 450 إلف منصب شغل للتقليص من نسبة البطالة ومواصلة رفع الأجور وتجسيد المشاريع المهيكلة الكبرى".
ودعا السيد مراد مواطني ولايتي بسكرة وتبسة الى "التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة".
للإشارة, كان السيد مراد قد أشرف على تجمع شعبي سهرة أمس الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات للمركب الرياضي أول نوفمبر 1954 بمدينة باتنة, ذكر خلاله بمختلف المكاسب والإنجازات التي تم تحقيقها في العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون, خاصة في مجالي الاستثمار وفك العزلة عن المناطق النائية عبر الوطن.