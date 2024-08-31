بن زيادي: اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات

الجلفة - أكد رئيس حزب الحرية والعدالة, جمال بن زيادي, اليوم السبت من الولاية المنتدبة مسعد (جنوب الجلفة), أن اختيار المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, السيد عبد المجيد تبون, من شأنه مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات خدمة للوطن والمواطن.

وأوضح السيد بن زيادي, خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة "الطاهر بلعكف" بمدينة مسعد,  لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر, أن "اختيار المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, صاحب القرارات والمواقف الثابتة, سيسير بالجزائر نحو خطى متسارعة لتحقيق المزيد من الإيجابيات التي تساير طموحات وآمال الجزائريين".

وقال ذات المتحدث أن الجزائر بفضل العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون حققت مكانة مرموقة في الساحة الدولية كرست فيها مواقف سيادية شكلت بذلك مصدر فخر واعتزاز لمواطنيها.

من جهة أخرى, دعا رئيس الحزب المواطنين بكل من مسعد و بلدية سد رحال التي نظم فيها نشاطا جواريا الى "الذهاب بقوة لإنجاح الموعد الانتخابي الذي يزيد من لحمة الجزائريين ووحدتهم.

