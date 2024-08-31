رئاسيات: وزير الاتصال يترأس جلسة عمل لتقييم استعدادات التكفل بالصحفيين المعنيين بتغطية الحدث

الجزائر - ترأس وزير الاتصال, السيد محمد العقاب, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, جلسة عمل لتقييم آخر الاستعدادات للتكفل بالصحفيين المعنيين بتغطية الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر المقبل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها يوم 7 سبتمبر 2024, ترأس وزير الاتصال, الدكتور محمد العقاب بالمركز الدولي للصحافة, مساء اليوم 31 أوت 2024, جلسة عمل لتقييم آخر الاستعدادات للتكفل بالصحفيين المعنيين بتغطية الانتخابات الرئاسية".

وفي هذا الصدد --يضيف البيان-- "تقرر إنجاز الشارات من طرف المركز الدولي للصحافة للصحفيين الوطنيين والصحفيين المراسلين المعتمدين الدائمين للصحافة الأجنبية, على أن يتم الشروع في تسليم شارات الصحفيين المعتمدين بدءا من تاريخ 2 سبتمبر 2024 على مستوى المدخل رقم 3 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, المخصص للصحافة".

وأشار البيان الى أنه "في حالة رغبة وسائل الإعلام المعتمدة (وطنية وأجنبية) دعوة الخبراء والمحللين لتنشيط الندوات والمقابلات بالمركز الدولي للمؤتمرات, يتعين عليهم إبلاغ مصالح وزارة الاتصال مسبقا بالقائمة الإسمية حتى يتسنى لها اعتمادهم وإعداد الشارات الخاصة بهم".

كما "يضع المركز الدولي للصحافة, مجانا, بدءا من يوم 4 سبتمبر 2024, تحت تصرف الإعلاميين كافة الوسائل التقنية السمعية البصرية واللوجستية لتسهيل التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية, وتتمثل في قاعات مخصصة للصحافة المكتوبة والإلكترونية مجهزة بأجهزة كمبيوتر موصولة بالأنترنت عالي التدفق, استديوهات وبلاتوهات للقنوات التلفزيونية والإذاعية, قاعات التركيب والرسم الأنفوغرافي".

وأشار البيان إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية "تضع تحت تصرف الإعلاميين المعتمدين شريط الأخبار بعدة لغات: عربية, فرنسية, إنجليزية وإسبانية".

بدوره, ينظم المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام "معرضا للصور بالمركز الدولي للمؤتمرات يجسد تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر".

وذكر نفس المصدر أن "المركز الدولي للصحافة يتكفل بإطعام الإعلاميين المعتمدين لتغطية الانتخابات الرئاسية, بدءا من يوم 4 سبتمبر 2024, كما يضمن نقل الإعلاميين باتجاه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بدءا من يوم 4 سبتمبر 2024, بوضع تحت تصرفهم حافلات موزعة على دار الصحافة الطاهر جاووت بأول ماي ودار الصحافة عبد القادر سفير بالقبة".

كما يضع المركز تحت تصرف الإعلاميين "مكتب توجيهات على مستوى المركز الإعلامي المتواجد بالمركز الدولي للمؤتمرات, وهذا لطلب المزيد من المعلومات والاستشارات", وفقا للمصدر ذاته.