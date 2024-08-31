رئاسيات: المترشح حساني شريف يلتزم بخلق فرص جديدة للتقدم والازدهار

  السبت, 31 أوت 2024
رئاسيات: المترشح حساني شريف يلتزم بخلق فرص جديدة للتقدم والازدهار

برج بوعريريج - أكد مترشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, السيد حساني شريف عبد العالي, اليوم السبت بولاية برج بوعريريج, أن برنامجه الانتخابي يهدف لاستغلال الفرص المتاحة من اجل تقدم وازدهار البلاد.

وفي تجمع شعبي نشطه بقاعة "البشير الابراهيمي" بوسط المدينة في اليوم ال17 من الحملة الانتخابية, أبرز السيد حساني شريف أن برنامجه الانتخابي "يضع نصب أعينه الاستثمار في الفرص المتاحة والمفتوحة أمام الشعب الجزائري والعمل من خلالها على صناعة فرص جديدة للتقدم والازدهار".

وأبرز في ذات السياق, أن ولاية برج بوعريريج "مؤهلة لأن تكون قطبا صناعيا كبيرا إذا ما تم إزاحة العراقيل التي تقف --كما قال-- في وجه الاستثمار", مشيرا إلى أنه سيعمل, في حال فوزه بثقة الشعب, على "توفير بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق الإصلاح الإداري والقضاء على الفساد والبيروقراطية, بالموازاة مع تحفيز شباب المنطقة على ولوج الاستثمار وخلق المؤسسات المصغرة والمتوسطة".

وشدد من جهة أخرى, على "ضرورة تنظيم التجارة والقضاء على السوق الموازية وإلزام أصحاب المؤسسات بتوفير مناصب شغل للشباب".

وفي سياق آخر, أكد السيد حساني شريف أن برنامجه "يمثل فرصة لتثبيت قيم وثوابت الشعب وترقية دورها في الممارسة السياسية وتقديم البدائل القوية والجادة, إلى جانب مواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي وتكريس التعددية وإرساء سنة الحوار وتحقيق الشراكة السياسية التي تصنع التغيير".

كما يهدف أيضا إلى "مواكبة التحول الرقمي والعلمي وتطويره وتجديد البرامج والسياسات, وكذا تثمين الذكاء الجماعي للكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن وتكريس سيادة وكرامة المواطن وصولا إلى جزائر صاعدة", لافتا إلى أن مشروعه "انطلق من تقييم موضوعي لواقع الجزائر وتحليل معمق لمختلف المؤشرات والمعطيات المتاحة, بهدف استدراك التحديات واستشراف الرهانات لتجسيد اصلاح حقيقي".

وأبرز السيد حساني شريف بالمناسبة, أن "الجزائر الثابتة على مواقفها الداعمة لفلسطين والقضايا العادلة في العالم, بحاجة إلى هبة شعبية في 7 سبتمبر للتعبير عن الحرية والديمقراطية ومنح الشرعية الشعبية للرئيس القادم", داعيا المواطنين إلى "دعمه بأصواتهم ومنحه الفرصة لتجسيد مشروعه السياسي".

 

آخر تعديل على السبت, 31 أوت 2024 19:04
  السبت, 31 أوت 2024

