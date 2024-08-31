مناصرة: السيد حساني شريف يعتبر الاستحقاق الانتخابي فرصة حقيقية لصناعة التنمية المنشودة

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 16:35
مناصرة: السيد حساني شريف يعتبر الاستحقاق الانتخابي فرصة حقيقية لصناعة التنمية المنشودة

بومرداس - أكد عبد المجيد مناصرة, العضو في مديرية الحملة الانتخابية لمترشح حركة مجتمع السلم للرئاسيات المقبلة, السيد عبد العالي حساني شريف, اليوم السبت في تجمع شعبي ببومرداس, أن مرشح الحركة يعتبر الاستحقاق الانتخابي القادم فرصة حقيقية لصناعة التنمية المنشودة.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمركز الثقافي الإسلامي, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم لفائدة مترشح الحركة, أكد السيد مناصرة أن السيد حساني شريف يرى من خلال برنامجه الانتخابي أن "تكريس التغيير ومواصلة بناء الدولة الجزائرية لا يكون إلا بتبني الأفكار والمبادرات المحفزة للمواطنين و بالرؤى المتبصرة و الواعدة و الحقيقية والمشاريع النهضوية والبرامج التنموية العملية التي تجعل من الشعب فاعلا أساسيا في ذلك".

واعتبر السيد مناصرة أن الحركة تشارك بمرشحها في هذا الاستحقاق الانتخابي "بغرض مجابهة التحديات المتمثلة خصوصا في خطابات التيئيس", مؤكدا أن المترشح السيد عبد العالي حساني شريف و من خلال برنامجه الإنتخابي "يدين و يرفض و يجرم مثل هذه الخطابات التي تريد تيئيس المواطنين في حاضر و مستقبل بلادهم عن طريق دفعهم لعدم الإدلاء بصوتهم الانتخابي".

ودعا في الأخير منشطي الحملة الانتخابية إلى "ضرورة انتهاج خطابات بث الأمل في نفوس الشعب الجزائري الذي هو في حاجة إلى من يخدمه بالفعل لا بالقول لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية المتربصة بالبلاد".

آخر تعديل على السبت, 31 أوت 2024 16:47
