بن قرينة: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون استطاع تمتين الجبهة الداخلية

سيدي بلعباس -  دعا رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, اليوم السبت بسيدي بلعباس, إلى التصويت بقوة لصالح المترشح الحر للرئاسيات, السيد عبد المجيد تبون, الذي استطاع "توحيد الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية".

وأكد السيد بن قرينة, خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما "العمارنة" في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر, أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "استطاع بحكمته وتبصره أن يلم شمل الجزائريين والجزائريات وتوحيد الصف وتمتين وتقوية الجبهة الداخلية رغم كل المؤامرات والدسائس الخارجية".

وأكد نفس المتحدث على ضرورة تجند الجميع وتقوية الجبهة الداخلية للتصدي للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر, داعيا الى الالتفاف حول برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, الذي تمكن من "المحافظة على مصالح الأمة الجزائرية الحيوية وعلى قرارتها السيادية التي لا ترضى لأي كان أن يتدخل فيها".

كما قام السيد بن قرينة بتنشيط لقاءات جوارية عبر عدة أحياء بمدينة سيدي بلعباس تطرق خلالها الى الإنجازات المحققة من طرف السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى وما يتضمنه برنامجه الانتخابي لهذه الرئاسيات.

وقد حث بالمناسبة المواطنين الى المشاركة القوية في الرئاسيات والتصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, لمواصلة مسيرة البناء والإنجازات.

وسينشط عبد القادر بن قرينة مساء اليوم السبت تجمعا شعبيا آخر بدار الثقافة والفنون "محمد بلخير" بالبيض.

