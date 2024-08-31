رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح حساني شريف يلتزم من البويرة بتحقيق التنمية وفق مبدأ تكافئ الفرص

وخلال عمل جواري للمترشح بوسط المدينة, أوضح السيد حساني شريف مخاطبا المواطنين, أن برنامجه الانتخابي "فرصة" يهدف إلى "تحقيق التنمية وفق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ولايات الوطن" من خلال إرساء قواعد "اقتصاد اجتماعي, حر, تضامني وتكافلي, متنوع ومستدام, يحقق الرفاه, ومتحرر من مقاربة الريع, محوره الإنسان ومنهجه المشاركة بحيث يضمن الكفاية ويحقق الرفاه للجزائريين وفق معايير النمو السريع المتوازن, بيئة أعمال جاذبة واستثمار منتج للثروة".
وأضاف في ذات السياق, أن ولاية البويرة "موجودة ضمن مشروعه السياسي وتعهداته ال 62, بحيث يحرص على استغلال الثروات التي تحوزها وترقية وتثمين المقدرات المحلية والموارد والحرف وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار المحلي وفق احتياجات المنطقة, إلى جانب تشجيع الشباب على الاستثمار عبر توسيع آليات التمويل المحلي على غرار الإعانات وصناديق التنمية".
كما تعهد السيد حساني شريف, في نفس الإطار, ب"القضاء على البطالة ومراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون ومعاشات التقاعد واعتماد منظومة وطنية لتحديد مستويات وأشكال الدعم الاجتماعي".
ولم يفوت السيد حساني شريف الفرصة لدعوة المواطنين إلى "المشاركة القوية في الانتخابات ودعمه بأصواتهم يوم الاقتراع".
وكان رئيس حركة مجتمع السلم قد نشط, صباح اليوم, بولاية تيزي وزو تجمعا شعبيا, أكد خلاله أن برنامجه"فرصة" يسعى ل"تعزيز وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته والحفاظ على استقرار الوطن".