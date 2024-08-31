المترشح يوسف أوشيش يدعو إلى المشاركة بقوة في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل

وخلال تجمع شعبي نشطه بالمسرح الجهوي "كاتب ياسين", في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية, استعرض السيد أوشيش الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي, مركزا على الشق السياسي سيما المتعلق بالفصل بين السلطات وإصلاح جهاز العدالة, إلى جانب قطاع الاقتصاد, حيث تعهد ب"إرساء منظومة اقتصادية قائمة على اللامركزية لتكريس التكافؤ في البرامج التنموية وتنويع مصادر الاستثمار".
وأضاف أن مشروعه الرئاسي "قادر على تحقيق آمال الجزائريين" وأن اقتراحاته هي "بديل ديموقراطي لبناء جزائر وفقا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ولوائح مؤتمر الصومام 1956", مؤكدا على أن هذا البديل "يستدعي تجند الجميع يوم السابع سبتمبر المقبل لاختيار هذا البرنامج".
كما دعا مترشح جبهة القوى الاشتراكية إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية, وتقوية روابطها", ملتزما في حال اختياره رئيسا, ب"العمل على تكريس مقومات الهوية للوطنية".
وقال في ذات الصدد أنه "مثلما انتزع الوفد المفاوض في اتفاقيات إيفيان استقلال الجزائر عن فرنسا واسترجاع السيادة على أراضيها كاملة غير منقوصة, سنواصل على دربهم للحفاظ على هذه الوحدة وبناء جزائر واحدة موحدة بهويتها وشخصيتها".