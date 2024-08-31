وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي: "يتجدد التشريف الرياضي للجزائر على يدي بطلتنا صايفي نسيمة, بتحطيمها الرقم القياسي, ونيلها الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية بباريس..ألف مبروك الذهب, يا نسيمة وألف مبروك للجزائر.. جد فخورين بك, مع تمنياتنا لكل زملائك بالمزيد من التتويجات''.
الألعاب البارالمبية-2024 (رمي القرص): رئيس الجمهورية يهنئ نسيمة صايفي بعد تتويجها بالميدالية الذهبية
أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 15:46 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت, البطلة البارالمبية الجزائرية نسيمة صايفي,عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص (ف57), ضمن الألعاب البارالمبية السابعة عشرة الجارية بباريس.
كلـمات مفتـاحيــة :