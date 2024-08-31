رئاسيات: السيد حيداوي يبرز اهتمام المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بتنمية المناطق الرعوية

وأبرز السيد حيداوي, خلال تجمع شعبي نشطه بالمركب الجواري لبلدية سيدي الجيلالي بجنوب ولاية تلمسان في إطار اليوم 17 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "يلتزم بتنمية المناطق الرعوية والاهتمام بشعبة تربية المواشي".
وأضاف نفس المتحدث أن السيد عبد المجيد تبون قام, خلال عهدته الرئاسية الأولى, بإطلاق عملية الاحصاء الفلاحي مما سيسمح بوضع الاستراتيجيات الكفيلة بتنمية الجوانب المتعلقة بنشاط تربية المواشي.
كما أشار الى أن السيد عبد المجيد تبون "أعاد الأمل لشبابنا ورفع قدره ودافع عنه ولا تزال يده ممدودة للمواطنين ليواصل العمل على نهضة هذه الأمة وجعلها رائدة في العالم".
وقد التزم المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, ضمن برنامجه -يضيف السيد حيداوي- "باستحداث 450 ألف منصب شغل ورفع الدخل الخام للجزائر إلى 400 مليار دولار علاوة على المشاريع المحورية الكبرى التي يعول عليها كمنجم الحديد غارا جبيلات والاستثمار الفلاحي في جنوب الوطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وغيرها من المشاريع التي فسح من خلالها المجال للشباب للمشاركة في الرفع من قيمة الاقتصاد الوطني".
وذكر بأن السيد عبد المجيد تبون "جسد الالتزامات التي أعلن عنها خلال عهدته الرئاسية الأولى وأعاد التوازن للاقتصاد الوطني, كما استطاع بحنكته ان يحقق الاستقرار, واتخذ قرارات جريئة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وقام بإدماج الشباب في مختلف المؤسسات والمجالس المنتخبة مع استحداثه لمنحة البطالة".
ودعا مصطفى حيداوي المواطنين إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح المترشح السيد عبد المجيد تبون.
وينتظر أن يقوم السيد حيداوي مساء اليوم السبت بنشاط جواري بمدينة عين تموشنت في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.