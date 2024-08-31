ياحي: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن مكاسب إضافية للجالية الوطنية بالخارج

الجلفة - أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, اليوم السبت بالجلفة, أن التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, سيضمن مكاسب إضافية للجالية الوطنية بالخارج.

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المسرح الجهوي "أحمد بن بوزيد" في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, قال السيد ياحي أن التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "سيحقق مكاسب إضافية للجالية الوطنية بالخارج التي يعتبرها جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الذي تجمعه لحمة واحدة".

واعتبر أن "الجالية الوطنية بالخارج التي تحققت لها عدة مكاسب خلال العهدة الرئاسية الأولى للسيد عبد المجيد تبون, يجب أن تتجند بقوة كما عودتنا من أجل إنجاح العرس الانتخابي والتصويت لصالح الجزائر أولا و اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون الذي يحرص دائما على جعلها في صلب اهتماماته".

كما أبرز ذات المتحدث أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يملك "نظرة ثاقبة وبرنامجا طموحا لمواصلة بناء جزائر قوية, من خلال تركيزه على محاور سيادية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الرفاهية", مضيفا بالقول أن "ما يجعلنا نصر على اختياره هو مواقفه الثابتة تجاه عديد القضايا, خاصة منها تلك التي تتعلق بالشعوب المضطهدة".