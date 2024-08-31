بوطبيق: انتخاب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة الإصلاحات

وخلال إشرافه على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "سالم معيوف" بعاصمة الولاية ضمن الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أكد السيد بوطبيق أن ''دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيمكنه من مواصلة الإصلاحات, خاصة ما تعلق برفع الأجور والمنح والعلاوات وكذا إدماج الشباب في مناصب عمل قارة والتكفل الأمثل بالمواطن, خاصة الفئات الهشة''.
وبعد تأكيده على أن المترشح الذي تدعمه تشكيلته السياسية خصص في برنامجه "حيزا هاما للقطاع الاقتصادي لما له من آثار ايجابية على السياسة الاجتماعية", دعا السيد بوطبيق المواطنين إلى "الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون".