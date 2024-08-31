بوطبيق: انتخاب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة الإصلاحات

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 14:31     الفئـة : الجـزائـر
بوطبيق: انتخاب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة الإصلاحات

المسيلة - أكد رئيس جبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, اليوم السبت من ولاية المسيلة, أن التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيمكنه من مواصلة الإصلاحات.

وخلال إشرافه على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "سالم معيوف" بعاصمة الولاية ضمن الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أكد السيد بوطبيق أن ''دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيمكنه من مواصلة الإصلاحات, خاصة ما تعلق برفع الأجور والمنح والعلاوات وكذا إدماج الشباب في مناصب عمل قارة والتكفل الأمثل بالمواطن, خاصة الفئات الهشة''.

وبعد تأكيده على أن المترشح الذي تدعمه تشكيلته السياسية خصص في برنامجه "حيزا هاما للقطاع الاقتصادي لما له من آثار ايجابية على السياسة الاجتماعية", دعا السيد بوطبيق المواطنين إلى "الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون".

آخر تعديل على السبت, 31 أوت 2024 16:21
كلـمات مفتـاحيــة :
بوطبيق: انتخاب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة الإصلاحات
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 14:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية

25.09.23

السيد عطاف يشارك بنيويورك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة…

25.09.23

الجزائر تحتضن يومي الأربعاء والخميس اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين

25.09.23

الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25…

25.09.23

السيد شايب يستقبل الأمين العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص

25.09.23

السيدة شرفي تشرف على مراسم افتتاح دورة تكوينية حول حقوق الطفل وإعداد التقارير الدولية

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن