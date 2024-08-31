ذويبي: برنامج المترشح حساني شريف يعد "فرصة للتغير والإصلاح"

وأوضح السيد ذويبي في تجمع شعبي نشطه بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعاصمة الولاية ضمن اليوم ال17 من الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة, أن ''البرنامج الانتخابي للسيد حساني شريف الذي أشرف على إعداده خبراء ومختصون, سيمكن من النهوض بالتنمية في مختلف المجالات وجعل الجزائر دولة صاعدة''.
وأضاف السيد ذويبي إن ''المترشح للرئاسيات حساني شريف الذي تدعمه حركة النهضة, لن يدخر أي جهد, في حال انتخابه من قبل الشعب, في تجسيد المشاريع والإنجازات التي التزم بها'', داعيا إلى "الإقبال على صناديق الاقتراع يوم ال7 سبتمبر المقبل ودعم مرشح حركة مجتمع السلم".