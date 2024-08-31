رئاسيات: المترشح حساني شريف يؤكد من تيزي وزو على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية

تيزي وزو - أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, السيد عبد العالي حساني شريف, اليوم السبت من ولاية تيزي وزو, أن برنامجه الانتخابي يسعى الى تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد.

وخلال تجمع شعبي نشطه بمركز الترفيه العلمي بوسط المدينة, في إطار اليوم ال17 من الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة, أبرز السيد حساني شريف حرصه على "زيارة مختلف ربوع الوطن خلال حملته الانتخابية", مؤكدا أن برنامجه الانتخابي "يسعى الى تعزيز وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته والحفاظ على استقرار الوطن".

وأضاف في ذات السياق أن حزبه "لطالما حرص على صون الوحدة الوطنية, استمرارا على النهج الذي رسمه مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح الذي كان يضع الاعتبارات السياسية جانبا عندما يتعلق الامر بوحدة واستقرار الوطن".

وبالمناسبة, ذكر المترشح حساني شريف بالبعد التاريخي والثقافي والسياحي والديني لولاية تيزي وزو التي ساهمت --مثلما قال-- في "محاربة الاستعمار الفرنسي الغاشم وأنجبت قادة كبار, كما حافظت عن طريق الزوايا على هوية الشعب الجزائري وقيمه الدينية وكانت سدا منيعا في وجه مخططات طمس الهوية الوطنية".

وخلال شرحه لبرنامجه الانتخابي, أشار السيد حساني شريف إلى أنه يرتكز على "إصلاحات اقتصادية مبنية على استغلال الثروات وتكافئ الفرص وتقليص الفوارق وتشجيع الاستثمار", موضحا في هذا الشأن أنه سيعمل, في حال انتخابه رئيسا للجمهورية, على"تذليل الصعوبات ورفع العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين مع تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة".

وفي الشق الاجتماعي, يتعهد مرشح حركة مجتمع السلم بإرساء أسس العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتوفير له الاحتياجات الاساسية.

وبعد تأكيده على أهمية الاستحقاق المقبل بالنسبة لمستقبل البلاد, دعا السيد حساني شريف مواطني ولاية تيزي وزو إلى"الاطلاع على برنامجه الانتخابي ومنحه أصواتهم يوم 7 سبتمبر القادم".