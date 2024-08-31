رئاسيات: جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى التصويت بقوة يوم 7 سبتمبر المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 13:54     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, يوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم, مبرزة أهمية هذا الموعد الانتخابي في بناء السياسات الاقتصادية المستقبلية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أشار رئيس الجمعية, الحاج الطاهر بولنوار, خلال ندوة تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية والواقع الاقتصادي", إلى أن المكاتب الولائية للجمعية "تقوم منذ انطلاق الحملة الانتخابية بنشاطات جوارية لتعبئة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات", لافتا إلى أن "المشاركة القوية في هذا الاستحقاق دليل على حيوية المجتمع".

من جهته, دعا عضو الجمعية المكلف بالاستثمار, عبد المجيد خبزي, التجار والحرفيين والمستثمرين إلى "التصويت بكثافة" في الانتخابات الرئاسية القادمة لمواصلة مسار السياسات الاقتصادية في الجزائر.

بدوره, استعرض رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, عبد القادر بريش, في مداخلة له, "الإنجازات الاقتصادية للسيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى", مبرزا "أهمية الإجراءات التي تضمنها برنامجه الانتخابي".

وبذات المناسبة, جددت الجمعية دعمها للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, منوهة بالإنجازات التي شهدتها عهدته الانتخابية الأولى "رغم الظروف الصعبة التي ميزت بدايتها على غرار جائحة كوفيد-19".

