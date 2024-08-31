بن مبارك: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيواصل جهوده لرفع القدرة الشرائية للمواطن

معسكر ـ أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, عبد الكريم بن مبارك, يوم السبت من معسكر, أن المترشح الحر للرئاسيات السيد عبد المجيد تبون سيواصل جهوده لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال محاربة التضخم ورفع الأجور.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة "أبي رأس الناصري" في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أشار السيد بن مبارك الى أن "البرنامج الانتخابي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يشدد على تحسين القدرة الشرائية وعلى رفع قيمة الدينار الجزائري وذلك من خلال مواصلة محاربة التضخم المالي".

وأضاف أن البرنامج الانتخابي للسيد عبد المجيد تبون "يلتزم بمواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال خفض الضرائب والزيادة في الأجور التي ستصل إلى نسبة 100 بالمائة في آفاق 2027".

وذكر السيد بن مبارك أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "تعهد, في حال إعادة تجديد الثقة فيه لعهدة رئاسية ثانية, بإعادة النظر في قانون البلدية والولاية لإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وضمان تسيير ناجع للجماعات المحلية".

كما تطرق الأمين العام للحزب الى "الانجازات العديدة للسيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى", مشيرا على وجه الخصوص الى "إطلاق مشاريع تنموية استراتيجية, على غرار خط السكة الحديدية الذي يربط بشار بغارا جبيلات (تندوف) والطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا".

وفي الأخير, دعا السيد بن مبارك إلى "التصويت بقوة يوم 7 سبتمبر المقبل لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مساعيه الرامية الى بناء جزائر جديدة وقوية".

للإشارة, فإن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سينشط بعد ظهر اليوم تجمعا شعبيا آخر بدار الثقافة "أحمد شامي" بولاية النعامة, وهذا في إطار الحملة الانتخابية لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون.

