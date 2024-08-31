رئاسيات: عصماني يدعو الى اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة الإصلاحات

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 13:16     الفئـة : الجـزائـر

تبسة - دعا رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, يوم السبت من ولاية تبسة, الى اختيار المترشح الحر لرئاسيات ال7 سبتمبر القادم, السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسار الإصلاحات والمشاريع التنموية التي باشرها في عهدته الأولى.

وقال السيد عصماني خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي بعاصمة الولاية، في إطار اليوم 17 من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أن اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "سيمكن من مواصلة مسار الإصلاحات والمشاريع التنموية التي باشرها خلال عهدته الانتخابية الأولى''.

وأضاف أن البرنامج الانتخابي للسيد عبد المجيد تبون يعد "امتدادا لالتزاماته ال54 التي وعد بها الشعب الجزائري وأوفى بها'', مشيرا إلى انه ''يلتزم، في حال إعادة انتخابه، بمراجعة قانون البلدية والولاية لمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وتمكينهم من المساهمة الفعالة في إيجاد حلول لانشغالات المواطنين''.

وبعد أن ذكر بما تم تحقيقه من انجازات في مختلف القطاعات, دعا السيد عصماني الجميع إلى "التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون".

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 13:16     الفئـة : الجـزائـر

