الداوي: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لتنمية مناطق الظل

الجزائر - أكد الأمين العام لحزب الكرامة, محمد الداوي بالجزائر العاصمة أن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر, السيد عبد المجيد تبون "يولي أهمية كبيرة لتنمية مناطق الظل عبر كامل التراب الوطني".

وقال السيد الداوي خلال لقاء جواري نظمه يوم الجمعة ببلدية المرسى في إطار الحملة الانتخابية أن "المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يدرك أهمية البنية التحتية الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين وقد خصص برنامجا لمناطق الظل سمح خلال عهدته الرئاسية الأولى بحل العديد من المشاكل المتعلقة بهذا الملف".

واطلع الأمين العام لحزب الكرامة على وضعية سكان حي "المحجرة" (الكاريار)، مشيرا إلى أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون قد شدد في برنامجه على تنمية مناطق الظل.

وذكر أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يعتزم القيام بإعادة النظر في التقسيم الإداري من خلال إنشاء بلديات وولايات جديدة بهدف تقريب الإدارة من المواطن, داعيا إلى التصويت بقوة "لإفشال مخططات أعداء الجزائر".