رئاسيات: المترشحون الثلاثة يستعرضون التسهيلات لتطوير الفلاحة والسياحة

وهران - يستعرض المترشحون الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر حزمة من التسهيلات لتطوير قطاعي السياحة و الفلاحة, حسب ما أبرزته الصحف الصادرة بوهران يوم السبت و ذلك في إطار تغطيتها لوقائع الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الأخير .

وتحت عنوان بارز " التزم بتوفير كل الإمكانات لتجسيد تعهداتي" كتبت جريدة "الجمهورية" العمومية أن " المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تعهد بتطويرالسياحة الصحراوية بصفة عامة و بجانت خاصة من خلال تقديم التسهيلات مشيرا إلى أن جانت لها إمكانيات معتبرة للتنمية في قطاعات الفلاحة و السياحة و الخدمات بالإضافة إلى إطلاق دراسات معمقة للبحث عن المياه وأخرى للاستصلاح الأراضي الفلاحية" .

وتحت عناوين مختلفة خصصت ذات الجريدة الناطقة بالعربية مقالات تتحدث عن التجمع الشعبي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بجانت والذي تعهد فيه بعقد اجتماع للحكومة بهذه الولاية والتزامه بتوفير كل الإمكانيات لتجسيد المشاريع بالجنوب في كل المجالات في حالة ما إذا منحه الشعب ثقته خلال هذا الاستحقاق الوطني .

وفي افتتاحية معنونة ب " سيواصل السيد عبد المجيد تبون دعمه للفلاحين " تطرقت جريدة " كاب دي زاد " الناطقة بالفرنسية الى برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في مجال تطوير الفلاحة حيث قالت نقلا عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي في تلمسان أن " المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون " يولي لتطوير القطاعات الإستراتيجية و على رأسها الفلاحة اهتماما كبيرا وفي حاله انتخابه لعهدة ثانية سيواصل دعمه للفلاحين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية .

وبدوره أكد مترشح حركة مجتمع السلم السيد حساني شريف عبد العالي الذي نشط تجمعا بجانت أن " برنامجه يهتم بالنهوض بالقطاع الفلاحي من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال بهدف تحقيق الاكتفاء الغذائي إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية " حسبما نقلته يومية " الجمهورية" .

أما مترشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش فيلتزم من جهته بمساعدة سكان المناطق الريفية لانجاز سكاناتهم حيث يقترح في برنامجه الانتخابي رفع من قيمة الإعانات الخاصة بالسكن الريفي مما يساهم مثلما قال في استقرار السكان بمناطقهم ومن أجل تنمية ريفية وفق ما جاء في ذات اليومية .

كما تعرضت جريدة "واست تريبين " الناطقة بالفرنسية و الجريدتين الالكترونيتين بالعربية و الفرنسية "الموقع" و "ألجري 54 " إلى التجمعات التي نشطها كل من المترشح الحر " السيد عبد المجيد تبون بجانت و مترشح حركة مجتمع السلم السيد حساني شريف عبد العالي بالوادي و مترشح جبهة القوى الاشتراكية بخنشلة مع إبراز أهم مضامين برامجهم الانتخابية في شتى المجالات .

وفي موضوع آخر كتبت جريدة " ليكودرون" في افتتاحيتها المعنونة ب "و ليهلك أعداء الجزائر" أنه من المؤكد أن الحماس الذي ولدته الحملة الانتخابية بين الجزائريين يجعل أعداء البلاد يموتون حقدا ، مضيفة انه " وليعلم أعداء الوطن هؤلاء مرة واحدة وإلى الأبد أن الجزائر واستقرارها وسلامتها وأمنها خط أحمرسيدافع عنه كل مواطن في هذا الوطن الذي ضحى من أجله الملايين من الشهداء، حسبما أشارت إليه ذات الجريدة الناطقة بالفرنسية .

و ذهبت ذات الجريدة إلى القول أن الحملة الانتخابية التي تجري وسط تعبئة واسعة هو خير دليل على أن الجزائري يدرك التحديات التي يمثلها موعد 7 سبتمبر وأن المستقبل هو الذي يدعونا ويملي علينا التجند للموعد الانتخابي المقبل .

وفي إطار هذه الحملة الانتخابية التي لا تزال في أوجها خصصت اليوميات الصادرة بوهران حيزا كبيرا للنشاطات الجوارية التي ينشطها ممثلو المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر القادم كما تطرقت أيضا إلى القافلة الوطنية التي ستجوب ولايات الوطن لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.