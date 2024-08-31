صحافة شرق البلاد: تجمعات شعبية ونشاطات جوارية مكثفة للمترشحين في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية

قسنطينة - أبرزت الصحف الصادرة بشرق البلاد يوم السبت التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية المكثفة والمتسارعة للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل وممثليهم لاستمالة الناخبين وذلك في الأسبوع الأخير والحاسم من الحملة الانتخابية.

وفي هذا الشأن كتبت يومية النصر العمومية في مقال تحت عنوان "المترشحون يواصلون التنافس على استمالة الناخبين: الحملة الانتخابية للرئاسيات تدخل أسبوعها الأخير" بأن الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية "من المتوقع أن تشهد تعبئة أكبر للداعمين والمؤيدين للمترشحين الثلاثة لتكثيف الأنشطة الجوارية للعب آخر الأوراق الرابحة ضمن مسعى استمالة الناخبين وإقناع المواطنين".

كما واصلت ذات الجريدة تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية على غرار التجمع الشعبي الذي نشطه المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في جانت بأقصى جنوب البلاد والذي تعهد فيه "بتقديم كل الدعم لتنمية المناطق الجنوبية و تلبية مطالب سكانها و بخاصة مطالب شبابها و أنه سيعمل على إنشاء مناطق حرة وممرات تجارية مع دول الجوار مشددا على أن الجزائر التي تنشر الخير على جيرانها ستعمل على حمايتهم مهما كانت الظروف".

وتحت عنوان "حساني شريف من ورقلة والوادي: يجب الحفاظ على الأمن القومي بكل أبعاده" نقلت النصر عن مترشح حركة مجتمع السلم (حمس) السيد عبد العالي حساني شريف تأكيده على "أهمية التمسك بالثوابت الوطنية ووحدة التراب الوطني لمواجهة التهديدات الخارجية" مبرزا -تضيف ذات اليومية- الأهمية التي تمثلها المناطق الجنوبية للبلاد.

كما نقلت النصر عن مترشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش تحت عنوان "نسعى إلى تحقيق الإنصاف و تقليص الفجوات التنموية بين المناطق" تأكيده من ولاية خنشلة بأن برنامجه الانتخابي "يسعى إلى إعادة التوازن و الإنصاف التنموي و تقليص الفجوات بين مختلف مناطق الوطن و بناء جزائر قوية بكل مقوماتها متصالحة مع تاريخها و حضارتها".

من جهتها نشرت يومية "لاست ريبوبليكان" الناطقة بالفرنسية مقالا جاء فيه بأن المترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر قد أكدوا في خطاباتهم خلال الحملة الانتخابية على الطابع المهم للاقتراع المقبل مبرزين أهمية التعبئة الواسعة للمواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى غرار باقي الصحف التي تصدر بشرق البلاد نشرت يومية "سيبوس تايمز" الناطقة بالفرنسية هي الأخرى مقالات حول التجمعات التي نشطها المترشحون الثلاثة في اليومين الماضيين تحت عناوين "المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يلتزم بتجسيد مشاريع بجنوب البلاد في كل القطاعات" و "أوشيش يتعهد بتطوير السينما والفنون لتخليد الذاكرة وصناع أمجاد الوطن" و "المترشح حساني شريف يؤكد على أن برنامجه يرتكز على إصلاح شامل للتربية والتعليم".