رئاسيات: انطلاق قافلة وطنية للتحسيس بأهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق 

الجزائر - تم أمس الخميس بالجزائر العاصمة إطلاق قافلة وطنية لتحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وستجوب هذه القافلة التي يشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني العديد من ولايات الوطن على مدار أسبوع بهدف رفع الحس المدني لدى المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال أداء واجبهم الانتخابي.

وستتخلل هذه القافلة --حسب المنظمين-- تجمعات وخرجات ميدانية بمختلف الفضاءات والأماكن العمومية تحت شعار "معا لترسيخ السيادة في جزائر الريادة", وذلك قصد "الاحتكاك المباشر مع المواطنين لإقناعهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الهام".

وتضم هذه القافلة نخبة من الفنانين والرياضيين وكذا مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي, إلى جانب ممثلين عن مختلف فعاليات المجتمع المدني.