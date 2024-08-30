رئاسيات: سنعمل على تطوير السينما والفنون لتخليد من صنعوا مجد الوطن

رئاسيات: سنعمل على تطوير السينما والفنون لتخليد من صنعوا مجد الوطن

 خنشلة - أكد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات ال7سبتمبر القادم, يوسف أوشيش, اليوم الجمعة من ولاية خنشلة، أن برنامجه يعنى بـ "تعزيز كتابة تاريخ البلاد وتطوير السينما والفنون لتخليد أمجاد وبطولات من صنعوا هذا التاريخ الوطني العريق". 

وفي بلدية بغاي، أين وضع باقة زهور على تمثالي الشهيد عباس لغرور و الملكة ديهيا، قال السيد أوشيش, في تصريح للصحافة في اليوم ال16 للحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة, أنه سيعمل على "بناء جزائر قوية تعتز بكل مقوماتها الهوياتية", مضيفا بالقول أن "من المهم تخليد من صنعوا مجد هذا الوطن" وإيصال بطولاتهم للأجيال القادمة, مبرزا أهمية العناية بكتابة تاريخ البلاد وتطوير السينما و الفنون.

وذكر مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية بأهم الاقتراحات التي جاء بها برنامجه الانتخابي في هذا الإطار, على غرار إنشاء وكالة وطنية للحفاظ على التراث والثقافة الوطنية، إضافة إلى وضع إستراتيجية لإعادة الإشعاع الثقافي الوطني.

كما تطرق بذات المناسبة إلى دور المرأة الجزائرية التي قال بأن لها "مكانة خاصة" في برنامجه, مشيرا إلى أن المرأة التي ساهمت في تحرير الوطن ومقاومة الاستعمار, يجب أن تلعب اليوم دورها في "مسيرة البناء والتشييد".

