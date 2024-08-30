بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشرع في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

الجزائر - شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الجمعة, في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويشمل برنامج هذه الزيارة عديد اللقاءات الثنائية التي ستجمع السيد عطاف مع السلطات العليا في جمهورية سلوفينيا بغرض بحث سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة وتعزيز التوافق السياسي بين البلدين, يوضح بيان الوزارة.

كما سيشرف الوزير, رفقة نائبة رئيس الوزراء و وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا, السيدة تانيا فايون, على مراسم تدشين سفارة الجزائر بليوبليانا التي يأتي تأسيسها في أعقاب قيام جمهورية سلوفينيا بفتح سفارة لها بالجزائر شهر ماي الماضي والتي تم تدشينها من طرف الوزير الأول السلوفيني, كما جاء في بيان الوزارة.