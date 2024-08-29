رئاسيات: ياحي يثمن إستراتيجية المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لتنمية الفلاحة في ولايات الجنوب

إن صالح– ثمن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، مساء يوم الخميس بإن صالح، إستراتيجية المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، لتنمية الفلاحة في ولايات جنوب البلاد.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب القديمة بعاصمة الولاية في إطار اليوم ال 15 من الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ''أكد السيد ياحي أن تنمية الفلاحة بولايات الجنوب تعد من بين أولويات البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون''.

وأضاف قائلا: " إن المترشح الحر عبد المجيد تبون، يعتزم إحداث ثورة فلاحية في جنوب الوطن، بهدف الرفع من قدرات الإنتاج والاستغناء عن استيراد القمح مستقبلا، مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".

وبهذه المناسبة، جدد السيد ياحي دعوته للمواطنين من أجل التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع يوم 7 سبتمبر القادم والتصويت لصالح، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة مسار التنمية واستكمال بناء الجزائر الجديدة.