رئاسيات: ياحي يثمن إستراتيجية المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لتنمية الفلاحة في ولايات الجنوب

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 23:48     الفئـة : الجـزائـر

إن صالح– ثمن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، مساء يوم الخميس بإن صالح، إستراتيجية المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، لتنمية الفلاحة في ولايات جنوب البلاد.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب القديمة بعاصمة الولاية في إطار اليوم ال 15 من الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، ''أكد السيد ياحي أن تنمية الفلاحة بولايات الجنوب تعد من بين أولويات البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون''.

وأضاف قائلا: " إن المترشح الحر عبد المجيد تبون، يعتزم إحداث ثورة فلاحية في جنوب الوطن، بهدف الرفع من قدرات الإنتاج والاستغناء عن استيراد القمح مستقبلا، مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".

وبهذه المناسبة، جدد السيد ياحي دعوته للمواطنين من أجل التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع يوم 7 سبتمبر القادم والتصويت لصالح، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة مسار التنمية واستكمال بناء الجزائر الجديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: ياحي يثمن إستراتيجية المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لتنمية الفلاحة في ولايات الجنوب
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 23:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر