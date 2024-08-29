رئاسيات: إطلاق مبادرة شبابية بالعاصمة لشرح البرنامج الانتخابي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

الجزائر - أطلقت تنسيقية شباب الجزائر العاصمة لحملة المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مبادرة شبابية تعد بمثابة فضاء لمناقشة وشرح البرنامج الانتخابي للمترشح الحر في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، أوضح السيد أنيس عبد الاله عيلول، منسق شباب الجزائر العاصمة لمديرية حملة المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، أن هذه المبادرة، التي تحمل اسم "بودكاست الشبيبة معاك"، تعد فضاء للتعبير الحر لفئة الشباب وتمكينهم من عرض طموحاتهم وانشغالاتهم في مختلف المجالات ذات الصلة بحياتهم اليومية.

وأضاف السيد عيلول بأن هذه المبادرة التي تم تنظيمها على مستوى منتزه الصابلات بالعاصمة، ترمي الى شرح برنامج المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، الذي يتضمن العديد من المحاور التي "تتماشى مع متطلبات العصر، بعيدا عن الطرق الكلاسيكية"، مشيرا الى أن التنسيقية تسعى من خلال هذه الفضاءات الى "فتح عهد جديد في التفاعل مع المواطنين، خاصة الشباب، للدفع بهم الى الانخراط الكامل والفعال في الحياة السياسية وإشراكهم في تسيير بلادهم".

وخلص ذات المتحدث الى التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحفيز الشباب على المشاركة القوية في الاستحقاق الرئاسي ليوم 7 سبتمبر المقبل.