رئاسيات: البعدان الاجتماعي والاقتصادي حاضران بقوة في برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 21:15     الفئـة : الجـزائـر

عين تموشنت- أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، مساء يوم الخميس بعين تموشنت، أن البعدين الاجتماعي والاقتصادي حاضران بقوة في برنامج المترشح الحر للرئاسيات، السيد عبد المجيد تبون، منوها بوفائه بتجسيد التزاماته خلال عهدته الرئاسية الأولى وهو ما يقتضي دعمه في انتخابات 7 سبتمبر المقبل.

وأبرز السيد بلهادي، خلال تجمع شعبي بدار الثقافة "عيسى مسعودي" ضمن الحملة الانتخابية أن "السياسة الاجتماعية والاقتصادية حاضرة بقوة في برنامج السيد عبد المجيد تبون وهو ما يستدعي الوقوف معه بقوة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعد محطة فاصلة لانتصار جزائر الشهداء".

وذكر أن السيد تبون حقق في عهدته الرئاسية الأولى "عديد المكاسب في المجال الاجتماعي من خلال توفير مناصب الشغل وإدماج أصحاب عقود التشغيل واستحداث منحة البطالة وكذلك في الشق الاقتصادي الذي حظي بعديد الإصلاحات التي أتت بثمارها"، داعيا إلى التصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "من أجل الاستمرارية وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الجزائر وشعبها".

كما أشاد ذات المتحدث بثبات مواقف السيد عبد المجيد تبون في سياسته الخارجية ونصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

ودعا الأمين العام لجبهة الحكم الراشد المواطنين إلى "رص الصفوف والمشاركة القوية في رئاسيات 7 سبتمبر والتصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، دحضا لكل المؤامرات و لكل المكائد".

