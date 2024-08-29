رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى إلى تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي

غليزان - أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مساء يوم الخميس بغليزان أن برنامج المترشح الحر للرئاسيات، السيد عبد المجيد تبون، يسعى إلى تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "امحمد اسياخم" في إطار اليوم ال 15 للحملة الانتخابية، أبرز السيد بن قرينة أن المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "لديه نظرة استشرافية لتطوير وتنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي".

وأضاف أن دعم برنامج المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، في انتخابات 7 سبتمبر المقبل، "سيمكنه من استكمال الإنجازات في شتى المجالات لا سيما تنمية قطاع الفلاحة عبر تنفيذ عديد المشاريع الاستثمارية المهيكلة خاصة الزراعات الاستراتيجية وتوسيع المساحات المسقية."

كما استعرض عددا من المشاريع التنموية التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى "على غرار تنمية مناطق الظل وإيصال الكهرباء للفلاحين وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر دوليا ونصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية وغيرها من المكاسب الأخرى".

ودعا السيد بن قرينة المواطنين الى التوجه بقوة الى مكاتب الانتخاب يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "لتمكينه من مواصلة جهوده في مسيرة بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات".

كما قام رئيس حركة البناء الوطني مساء اليوم الخميس بنشاط جواري بمدينتي مازونة وغليزان في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات.