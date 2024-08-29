رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى إلى تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 21:13     الفئـة : الجـزائـر

غليزان - أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، مساء يوم الخميس بغليزان أن برنامج المترشح الحر للرئاسيات، السيد عبد المجيد تبون، يسعى إلى تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "امحمد اسياخم" في إطار اليوم ال 15 للحملة الانتخابية، أبرز السيد بن قرينة أن المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "لديه نظرة استشرافية لتطوير وتنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي".

وأضاف أن دعم برنامج المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، في انتخابات 7 سبتمبر المقبل، "سيمكنه من استكمال الإنجازات في شتى المجالات لا سيما تنمية قطاع الفلاحة عبر تنفيذ عديد المشاريع الاستثمارية المهيكلة خاصة الزراعات الاستراتيجية وتوسيع المساحات المسقية."

كما استعرض عددا من المشاريع التنموية التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى "على غرار تنمية مناطق الظل وإيصال الكهرباء للفلاحين وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، إلى جانب تعزيز مكانة الجزائر دوليا ونصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية وغيرها من المكاسب الأخرى".

ودعا السيد بن قرينة المواطنين الى التوجه بقوة الى مكاتب الانتخاب يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "لتمكينه من مواصلة جهوده في مسيرة بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات".

كما قام رئيس حركة البناء الوطني مساء اليوم الخميس بنشاط جواري بمدينتي مازونة وغليزان في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى إلى تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 21:13     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر