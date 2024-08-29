رئاسيات : المترشح حساني شريف يلتزم بخلق "مدن اقتصادية كبرى"

الوادي - أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، السيد حساني شريف عبد العالي، يوم الخميس بولاية الوادي، أنه سيجعل، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، من بعض الولايات ذات الحركية الانتاجية والتجارية، على غرار الوادي، "مدنا اقتصادية كبرى".

وخلال تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات "المجاهد العايب مسعود"، في اليوم ال 15 من الحملة الانتخابية، أوضح السيد حساني شريف أنه "سيختار مجموعة من الولايات المعروفة بحركيتها الصناعية، الفلاحية والتجارية لجعلها مدنا اقتصادية كما هو معمول به عالميا"، مضيفا أنه سيقوم ب"سن قوانين خاصة لدعم الاستثمار والاستيراد والتصدير وكذا إنشاء منطقة حرة للتبادل والمقايضة مع افريقيا".

وبعد أن أعرب عن امتنانه لمواطني ولاية الوادي، التي جمعت أكبر عدد من التوقيعات لصالحه، لفت إلى أن الولاية "تمثل نموذجا للتنمية والحركية الاقتصادية".

وتعهد بالعمل على "دعم المناطق الجنوبية ذات الطابع الفلاحي والتي يعول عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، من خلال توفير الشروط اللازمة لدعم الاستثمار في هذا المجال وتشجيع الشباب على الانخراط فيه من خلال منح التسهيلات والتحفيزات المناسبة ورفع العراقيل البيروقراطية إلى جانب مراجعة توقيت العمل الصيفي بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ".

واعتبر المترشح أن برنامجه يعد "فرصة للشباب والنساء والتلاميذ والمتقاعدين والفلاحين وجميع فئات الشعب لأنه يعمل على تجسيد اصلاح شامل وعميق في جميع المجالات عبر تقليص مظاهر البيروقراطية والتعسف والمحسوبية ما من شأنه حماية الحقوق"، مجددا عزمه، في حال فوزه في الرئاسيات، على "مراجعة التقسيم الاداري والتخلي عن الدائرة" التي اعتبرها "معرقلا للتنمية"، وذلك بهدف "تحرير البلديات ودفعها للمساهمة في تحقيق التنمية".

وبالمناسبة، دعا رئيس حركة مجتمع السلم سكان ولاية الوادي إلى "المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة التي أكد انها مفصلية وحاسمة، والتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر لدعمه بأصواتهم".