رئاسيات: السيد عصماني يدعو للتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة الإصلاحات

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة سينما "الأطلس" بباب الوادي بالعاصمة ,لحساب اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أوضح السيد عصماني أن ''اختيار تشكيلته السياسية مساندة المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, مبني على أرقام ورؤية مستقبلية تستند إلى مؤشرات اقتصادية".
وبعدما أشار إلى التطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر, في السنوات الأخيرة ,أكد السيد عصماني على "الإرادة الصادقة التي تحذو المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في محاربة الفساد وتحقيق وثبة اقتصادية واجتماعية شاملة".
وفي ذات السياق دعا الجميع إلى "التجند من أجل الجزائر, بالتصويت بقوة يوم السابع سبتمبر".