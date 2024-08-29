رئاسيات: السيد أوشيش يتعهد بتقديم مشروع تنموي "بديل"

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 20:02     الفئـة : الجـزائـر
باتنة - أكد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر، السيد يوسف أوشيش، مساء اليوم الخميس من ولاية باتنة، ان برنامجه الانتخابي يقدم "مشروعا تنمويا بديلا للنهوض بالبلاد".

وخلال نشاط جواري بوسط المدينة، في إطار الحملة الانتخابية، اعتبر المترشح أوشيش، ان برنامجه الانتخابي "رؤية للغد" هو "مشروع بديل يحمل حلولا واقعية للنهوض بالبلاد وتحصينها من المخاطر التي تحدق بها".

وذكر ان برنامجه يرتكز على "تحسين القدرة الشرائية للمواطن و حماية الشرائح المحرومة", مستعرضا من جهة اخرى أهم المقترحات التي يتضمنها مشروعه في الشق السياسي على غرار "منح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية كي تلعب دورها الرقابي".

ومن امام النصب التذكاري المخلد لبطولات الشهيد مصطفى بن بولعيد، ابرز المترشح للرئاسيات اهمية الحفاظ على ذاكرة الشهداء وتجسيد حلمهم من خلال "اقامة دولة ديموقراطية ذات طابع اجتماعي".

ولدى استعراضه لرؤيته للعلاقات الدبلوماسية للجزائر، التزم السيد أوشيش بإعادة بناء هذه العلاقات على اساس الاحترام المتبادل والندية خاصة مع الدول الغربية، مذكرا في نفس السياق بأن الجزائر دولة انتزعت سيادتها بفضل تضحيات و"لا تقبل الوصاية او النظرة الاستعمارية لها".

وسيعمل المترشح في حال انتخابه --حسب تعهداته-- على "تشجيع الشراكة مع الدول الأفريقية وكل الشعوب التي تحمل نفس الطموحات والآمال"، و على "الانخراط في مسعى ارساء نظام عالمي جديد يكون اكثر عدلا وانصافا".

آخر تعديل على الجمعة, 30 أوت 2024 11:57
