رئاسيات: أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية

- نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, بولاية قالمة (10:00).
- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, بدار الثقافة هواري بومدين بولاية سطيف (14.30).
- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, بتقرت (9:00).
- نشاط جواري لحركة البناء الوطني بوهران (9.30), ثم نشاط آخر بمستغانم (14.00).
- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بقاعة المجلس الشعبي الولائي ببرج باجي مختار (17.00).
- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة المتعددة الرياضات "بلعربي عبد الله" بتيارت (16.00).
- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة المحاضرات "مرخوفي حسين" بمعهد التكوين المهني والتمهين بتقرت (10.00), ثم تجمع آخر بدار الشباب "محمد بوضياف" بأولاد جلال (17.00).
- تجمع شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بمقر المداومة الولائية الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بعين تيموشنت (10.00).
- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة ببلدية حطاطبة بولاية تيبازة (10:00).
- تجمع شعبي لحزب جبهة الحكم الراشد بولاية سعيدة (11.00).
- تجمع شعبي لاتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية بقاعة مكتبة البلدية بولاية الطارف (16.30).
-نشاط جواري لحزب الكرامة ببلدية المرسى بالجزائر العاصمة (18.00).
- تجمع شعبي لحركة النهضة بدار الشباب "عز الدين مجوبي" بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة (17.00).