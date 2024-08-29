رئاسيات: أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 20:00     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية

الجزائر - في ما يلي أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر:

- نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, بولاية قالمة (10:00).

- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, بدار الثقافة هواري بومدين بولاية سطيف (14.30).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, بتقرت (9:00).    

- نشاط جواري لحركة البناء الوطني بوهران (9.30), ثم نشاط آخر بمستغانم (14.00).

- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي بقاعة المجلس الشعبي الولائي ببرج باجي مختار (17.00). 

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة المتعددة الرياضات "بلعربي عبد الله" بتيارت (16.00).         

- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة المحاضرات "مرخوفي حسين" بمعهد التكوين المهني والتمهين بتقرت (10.00), ثم تجمع آخر بدار الشباب "محمد بوضياف" بأولاد جلال (17.00).

- تجمع  شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بمقر المداومة الولائية الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بعين تيموشنت (10.00). 

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة ببلدية حطاطبة بولاية تيبازة (10:00). 

- تجمع شعبي لحزب جبهة الحكم الراشد بولاية سعيدة (11.00).

- تجمع شعبي لاتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية بقاعة مكتبة البلدية بولاية الطارف (16.30). 

-نشاط جواري لحزب الكرامة ببلدية المرسى بالجزائر العاصمة (18.00). 

- تجمع شعبي لحركة النهضة بدار الشباب "عز الدين مجوبي" بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة (17.00).

 

آخر تعديل على الخميس, 29 أوت 2024 20:01
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 20:00     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق