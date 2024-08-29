رئاسيات: التصويت بقوة لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسيرة التنمية

و أبرز السيد بن زيادي خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "مصطفى خالف" في إطار الحملة الإنتخابية أن اختيار تشكيلته السياسية دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يأتي عن قناعة راسخة لما حققه خلال العهدة الرئاسية الأولى و أيضا نتيجة تقاطع برنامج الحزب وبرنامج السيد عبد المجيد تبون في العديد من النقاط".
و أكد ذات المتحدث أنه "من واجبنا الوطني المشاركة بقوة في الرئاسيات ومنح السيد عبد المجيد تبون أصواتنا ليستطيع مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية", مذكرا بما تم تحقيقه خلال عهدته الرئاسية الأولى في المجال الاقتصادي.
وتطرق أيضا إلى مواقف الجزائر المساندة للقضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, وهو ما يستدعي -كما قال- "الوقوف إلى جانب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون من أجل عهدة رئاسية ثانية".