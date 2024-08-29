رئاسيات: التصويت بقوة لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسيرة التنمية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:28     الفئـة : الجـزائـر

سعيدة - دعا رئيس حزب الحرية والعدالة, جمال بن زيادي, مساء اليوم الخميس بسعيدة إلى التصويت بقوة لصالح المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, السيد عبد المجيد تبون, "من أجل مواصلة مسيرة التنمية للبلاد".

و أبرز السيد بن زيادي خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "مصطفى خالف" في إطار الحملة الإنتخابية أن اختيار تشكيلته السياسية دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يأتي عن قناعة راسخة لما حققه خلال العهدة الرئاسية الأولى و أيضا نتيجة تقاطع برنامج الحزب وبرنامج السيد عبد المجيد تبون في العديد من النقاط".

و أكد ذات المتحدث أنه "من واجبنا الوطني المشاركة بقوة في الرئاسيات ومنح السيد عبد المجيد تبون أصواتنا ليستطيع مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة التنمية", مذكرا بما تم تحقيقه خلال عهدته الرئاسية الأولى في المجال الاقتصادي.

وتطرق أيضا إلى مواقف الجزائر المساندة للقضايا العادلة في العالم, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, وهو ما يستدعي -كما قال- "الوقوف إلى جانب المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون من أجل عهدة رئاسية ثانية".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: التصويت بقوة لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مسيرة التنمية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:28     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق