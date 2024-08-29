رئاسيات: فوز المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "سيكون فوزا للجزائر"

وقال السيد حداد خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة مولود معمري في اليوم ال15 من الحملة الانتخابية للرئاسيات, أن السيد عبد المجيد تبون "لبى نداء الوطن عندما كان بحاجة إليه ووفى بالتزاماته خلال العهدة الأولى وعلى الشعب التوجه بقوة لصناديق الاقتراع و التصويت عليه".
ومن الالتزامات التي تحققت خلال العهدة الرئاسية الأولى للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, ذكر المتحدث فصل المال عن السياسة و الحفاظ على السلم الاجتماعي و الاهتمام بالفئات الضعيفة و الشباب و الحفاظ على سيادة البلاد.
وفي الاخير, دعا إلى التصويت بقوة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون و تزكيته لعهدة ثانية لتمكينه من مواصلة مسار تنمية الوطن.