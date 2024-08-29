المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يملك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاحات

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 18:03     الفئـة : الجـزائـر

البويرة - أكد رئيس حزب طلائع الحريات, رضا بن ونان, اليوم الخميس بالبويرة, أن المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, السيد عبد المجيد تبون لديه "إرادة سياسية قوية" لمواصلة الإصلاحات.

وذكر السيد بن ونان, خلال تنشيطه تجمعا بدار الثقافة "علي زعموم" بمدينة البويرة, أن دعم حزبه للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون نابع من "قناعة تامة أن هذا الرجل يملك الشجاعة والإرادة السياسية التي ستمكنه من إجراء التغييرات والإصلاحات الضرورية لبناء اقتصاد قوي".

وأضاف ذات المتحدث أن "السيد عبد المجيد تبون سهر منذ انتخابه سنة 2019 على اتخاذ قرارات شجاعة" خدمة للوطن وللمواطن الجزائري, مذكرا بصفة خاصة بالجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر.

وفي ختام خطابه, حث السيد بن ونان المواطنين على "الخروج بقوة" يوم 7 سبتمبر المقبل من أجل تمكين المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "من قيادة البلاد إلى بر الأمان".

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 18:03     الفئـة : الجـزائـر

