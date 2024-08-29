الرئاسيات محطة هامة في تاريخ الجزائر تستدعي انخراط الجميع لإنجاحها

و أوضح ذات المسؤول الحزبي خلال لقاء جواري نشطه بعاصمة الولاية, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن "الجزائريين اليوم أمام محطة هامة تستدعي انخراط الجميع للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل", مفيدا بأن "نسبة مشاركة قويةفي هذا الموعد الانتخابي سيكون رسالة بأن الجزائريين كلهم يدا واحدة وموحدة ومجندون من أجل الوطن".
كما دعا في ذات السياق, كافة الشركاء السياسيين والاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة "من أجل إنجاح هذه الانتخابات الهامة التي ستسمح لبلادنا بالسير بخطى ثابتة نحو الرقي والإزدهار".
وثمن أيضا "الجهود المبذولة من طرف المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و التي ساهمت في المحافظة على استقرار البلاد وتعزيز اللحمة الوطنية".